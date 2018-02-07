Экономический рост вернулся в Европу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Экономический рост в зоне евро и в Европейском союзе превысил прогнозы на 2017 год, переход от фазы экономического восстановления к фазе возрастания продолжался, отмечается в предварительном зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, который в среду представил член ЕК по экономическим и финансовым делам Пьер Московиси.

"Рост вернулся. Последние месяцы показали, что цикличное восстановление происходит сильнее, чем предусматривалось большинством прогнозистов. Сдержанное восстановление последних лет уступило место экономической экспансии, которая теперь устойчива", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

Он указал на то, что в последнее время отмечался поквартальный рост, что привело к годовому результату в 2,4% в 2017 году. По его словам, это устойчивый рост на долгую перспективу, ожидается продолжение экспансии, что привело к пересмотру в сторону повышения последних прогнозов зоны евро и Евросоюза до 2,3% на 2018 год и до 2% на 2019 год.

Московиси также подчеркнул, что "эта благоприятная экономическая конъюнктура способствует генерации многочисленных рабочих мест". Это, по его словам, хорошая новость, потому что макроэкономические цифры воспринимаются позитивно тогда, когда они выражаются "в ощутимых результатах для всех наших граждан и Европы в целом".

При этом общая инфляция, которая будет продолжать находиться под сильным влиянием цен на энергию, слегка вырастет, отмечается в зимнем прогнозе. В зоне евро ее уровень достигал 1,5% в 2017 году. Он, как ожидается, удержится на 1,5% в 2018 году, и вырастет до 1,6% в 2019 году.