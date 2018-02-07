Коррекция рынка акций РФ вверх оказалась умеренной из-за просевшей нефти

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Коррекция рынка акций РФ вверх вслед за мировыми площадками в среду оказалась умеренной из-за просевшей вечером нефти после выхода статистики Минэнерго США по запасам и добыче сырья; индекс МосБиржи закрепился выше 2250 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2254,64 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1242,53 пункта (+0,8%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 57,17 руб./$1 (+0,32 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Татнефти" (+3,8%), "Интер РАО" (+3,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,6%), "АЛРОСА" (+3,5%), "Распадской" (+3%), "РусГидро" (+2,9%), "Газпром нефти" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "Северстали" (+2,1%), "Роснефти" (+1,8%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-3,3%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%) и вернулись к снижению после локального роста днем бумаги "Магнита" (-1,3%, до 4725 руб. - новый минимум за более чем 5 лет).

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (подросла Япония, но упал на 2,4% Китай), однако рост в Европе к вечеру ускорился (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 1,7-2%) после продолжения восходящей коррекции в США (индекс S&P 500 вырос на 0,7%, хотя фьючерс на этот индикатор в течение дня снижался).

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не обеспокоен по поводу финансовой стабильности в стране в связи с падением индексов. По его словам, это обычная коррекция, и проблем в плане ликвидности и других факторов не наблюдается.

Многие объясняли падение индексов в США в начале недели опасениями по поводу роста инфляции и ускорения темпов подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС), однако глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник сказал, что настоящая причина обвала рынка акций кроется в сомнениях относительно высокой стоимости бумаг крупных компаний.

Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США оказалась разнополярной, первая реакция рынка была негативной. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли всего на 1,9 млн баррелей при прогнозах роста на 3,15 млн, однако сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов. Кроме того, добыча нефти в США по итогам недели выросла на 3% - до 10,251 млн баррелей в сутки (б/с), нового рекорда для еженедельных данных.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $66,45 за баррель (-0,6% и -1,1% накануне), мартовская цена WTI - $62,5 за баррель (-1,4% и -1,2% накануне).

Во вторник Минэнерго США опубликовало ежемесячный прогноз для ТЭК, в котором повысило оценку среднегодовой добычи в стране в 2018 году на 3,1%, до 10,59 млн баррелей в сутки - нового рекорда. Кроме того, ведомство улучшило прогнозы цен WTI и Brent на 4-5%.

По словам аналитика инвестиционной компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции Сбербанка в среду просели, несмотря на сообщение банка о росте чистой прибыли по РСБУ в январе на 12,8% (до 65,333 млрд рублей). Отчет позитивный, но на рынке будут нарастать сомнения в том, что банк сможет удерживать высокие темпы прироста прибыли.

"Газпром" накануне провел "День инвестора" в Нью-Йорке: концерн планирует объем инвестиций в 2018 году на уровне 1,28 трлн рублей, в 2019 году - 1,4 трлн рублей, однако в 2020 году ожидается сокращение до менее 1 трлн рублей. Таким образом, еще два года от компании не стоит ждать обязательств по повышению дивидендных выплат. Выплаты по долгу в 2018 году превысят $13 млрд, сама компания не ожидает изменений в своей дивидендной политике до 2020 года.

Госдума РФ в среду приняла в первом чтении закон "Об амнистии капитала", что будет позитивно в будущем. Поддержку рублю в среду локально оказали аукционы Минфина РФ, где вновь зафиксирован повышенный спрос со стороны нерезидентов (доходность 7,13% годовых), однако слабая нефть нивелировала этот интерес. Возможно, что "горячие" деньги уже готовятся на выход после пятничного заседания ЦБ РФ, когда ожидается снижение ставки.

По словам аналитика группы компаний Forex Club Ирины Роговой, на фоне восстановления американских индексов интерес к рискованным российским активам оставался достаточно стабильным. Настроения вечером испортила статистика Минэнерго США по добыче нефти, поскольку данные вызывают опасения, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи будут нивелированы. В итоге нефть Brent повторно протестировала поддержку $66,7 за баррель - ее пробой открыл путь вниз к уровню $65 за баррель.

В среду вышли данные по инфляции в России - показатель в январе снизился до 2,2% с декабрьских 2,5%. Таким образом, рынок получает все больше подтверждений тому, что Банк России будет и дальше действовать в направлении смягчения монетарной политики, что является позитивом для реального сектора и в дальнейшем может поддержать движение индекса МосБиржи в район 2290-2300 пунктов.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, в перспективе ближайших нескольких месяцев более вероятным представляется сценарий продолжения укрепления доллара к евро в направлении отметки $1,21 на фоне вероятного появления новых подтверждений сильного состояния рынка труда в США, способного привести к более быстрому повышению ставок в США.

Статистики по сокращению запасов нефти в США оказалось недостаточно для полноценного восстановления оптимизма. Сохранение нефтяных цен на высоком уровне стимулирует буровую активность сланцевиков, что в итоге расширяет предложение на рынке и, как следствие, вынуждает проявлять большее терпение участников сделки ОПЕК+. Одновременно с этим уровень исполнения сделки остается высоким, а стороны не намерены что-либо менять до конца года. В итоге ситуация на рынке остается достаточно благоприятной для сохранения цен на отметках выше $65 за баррель Brent. Однако не исключено, что предстоящее сезонное повышение запасов в хранилищах может привести к росту коррекционных настроений на рынке, ситуацию также может дополнять восстановление позиций долларом США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции "МРСК Юга" (+4,9%), "Квадры" (+4,6%), "Яндекса" (+4,2%), "М.Видео" (+3,7%), "Группы Черкизово" (+3,2%). Подешевели бумаги "Фармсинтеза" (-10,4%), ПАО "Коршуновский ГОК" (-5,6%), ОАО "GTL" (-5,4%), "префы" "Селигдара" (-3%), акции Polymetal (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 40,989 млрд рублей (из них 13,918 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).