Procter & Gamble сократит сотни работников в США

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Procter & Gamble (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, сократит несколько сотен рабочих мест в рамках реструктуризации бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, к 2020 году она планирует закрыть производство средств для мытья посуды на заводе в Канзас-Сити, где работают 280 сотрудников. Кроме того, будут уволены 500 работников фабрики в Айове, где производится продукция для ухода за волосами и телом.

Производство будет перенесено на новую фабрику в Западной Вирджинии, которая откроется в текущем году. На ней к 2020 году будет задействовано около 900 человек.

Эти изменения являются частью 10-летнего плана по реорганизации сети фабрик, складов и офисов, стартовавшего в 2012 году и призванного ускорить доставку продукции ритейлерам. План стал ответом на рост темпов розничных продаж в электронной торговле и стал ключевым звеном в долгосрочном плане по сокращению расходов.

P&G владеет 25 заводами в США (с учетом завода в Западной Вирджинии), где работают 25 тыс. человек. В результате реструктуризации компания открыла 6 консолидированных центров, где отгрузка и отправка товаров выполняется роботами и людьми с использованием компьютерных алгоритмов. После завершения программы Procter&Gamble планируют доставлять 80% продукции до точек продаж в США в течение суток.