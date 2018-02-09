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Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%

Регулятор допустил переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это решение совпало с ожиданиями большинства участников рынка.

ЦБ отмечает, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась, подчеркивается в сообщении.

"Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики", - подчеркивает Банк России. Кроме того, он обращает внимание на усиление неопределенности в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков.

"В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году", - заявил ЦБ.

ЦБ РФ впервые отмечает, что вклад в наблюдаемое замедление инфляции наряду с временными факторами стали вносить факторы постоянного действия. "Наряду с временными факторами вклад в дополнительное замедление роста потребительских цен вносят и факторы постоянного действия. При этом влияние факторов постоянного действия на динамику инфляции может быть более существенным, чем оценивалось ранее", - говорится в сообщении регулятора.

Экономическая активность в РФ в IV квартале 2017 года замедлилась, но остается неопределенность с причинами этого замедления, говорится в сообщении ЦБ.

"После снижения выпуска в промышленности в ноябре 2017 года рост выпуска в декабре 2017 года возобновился в помесячном выражении (с исключением сезонности - ИФ). Настроения производителей сохраняются на относительно высоком уровне. В дальнейшем их поддержит рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также повышение темпов роста мировой экономики. Безработица находится на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления", - описывают текущую экономическую ситуацию в ЦБ.

На последнем заседании, которое состоялось 15 декабря, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,75% годовых. В 2017 году ключевая ставка снижалась шесть раз, в целом ее снижение составило 225 б.п. На начало 2017 года ключевая ставка составляла 10,00%. Для достижения верхней планки нейтрального уровня ставки в 7% остается 50 базисных пунктов.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 марта 2018 года.

Российский рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже днем, отыгрывая решение ЦБ. Так, к 13:32 по московскому времени курс доллара на торгах Московской биржи составлял 58,01 руб./$1, что было на 10,5 копейки ниже уровня на 13:29 по московскому времени. В свою очередь евро опустился до 71,15 руб./EUR1 против 71,3 руб./EUR1 до объявления решения Банка России.

Теги: ЦБ РФ
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