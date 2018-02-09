США предсказали Индонезии статус крупнейшего импортера пшеницы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Индонезия может нарастить импорт пшеницы на 23% в 2017-2018 сельхозгоду, до 12,5 млн тонн, что позволит ей стать крупнейшим импортером в мире, говорится в прогнозе министерства сельского хозяйства США.

Ожидается, что Египет, лидер по импорту пшеницы в последние годы, увеличит зарубежные закупки на 6,8%, до 12 млн тонн.

За последние 10 лет потребление пшеницы в Индонезии удвоилось благодаря спросу на мучные изделия, выпечку и корм для скота, при этом в стране этот злак не выращивается.

Крупнейшим поставщиком пшеницы в Индонезию в июле-ноябре 2017 года была Украина, обогнавшая Австралию. Россия в структуре индонезийского импорта пшеницы занимает третье место, Канада - четвертое, США - пятое.