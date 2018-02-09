Сбербанк доверил нейросетям оценку квартир

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом квартале этого года запустит пилотный вариант сервиса по оценке квартир на основе нейросетей и технологии big data, сообщил журналистам директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев в рамках конференции "Инновации рынка недвижимости".

Он отметил, что через Сбербанк проходит около 15-20% всех сделок с недвижимостью. Соответственно, у банка имеется большая база данных с достоверной стоимостью тех или иных объектов.

"Тот объем сделок с недвижимостью, который у нас есть, мы его будем перерабатывать, агрегировать и прогнозировать, какая реальная рыночная цена может быть по тому или иному объекту. Предоставлять эту информацию на рынок, сокращая диапазон ценовой неопределенности. Это позволит быстрее выходить на сделки",- сказал Н.Васев.

Он добавил, что пилотный вариант сервиса будет запущен в первом квартале этого года.

Ранее в Сбербанке сообщили о разработке первой в России масштабной нейронной сети для оценки коммерческой недвижимости. Сейчас сервис охватывает 36 городов России с населением более 500 тыс. человек и используется для оценки объектов стрит-ритейла. Затем механизм будет применяться и в других сегментах коммерческой недвижимости.