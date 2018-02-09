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Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о допуске санируемых банков к госсредствам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, который позволит санируемым при участии ЦБ банкам работать со средствами стратегических предприятий и госкомпаний, а также выдавать гарантии и поручительства.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК), Кодекс об административных правонарушениях (КоАп) и ряд других законодательных актов были внесены в Госдуму в конце ноября 2017 года.

В частности, поправками в ст. 15.39 КоАп предлагается предусмотреть возможность не прекращать право банка обслуживать стратегические предприятия и хозяйственные общества в случае реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка.

Поправки в ст. 74.1 НК касаются снятия ограничений с санируемых банков в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения уплаты налогов и иных платежей.

Отдельным пакетом поправок идет снятие ограничения с санируемых банков по обслуживанию специальных счетов, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом, снятие ограничений на выдачу поручительств в целях обеспечения исполнения обязательств застройщиков по передаче жилых помещений участникам долевого строительства.

Пакет поправок в законы и нормативные акты был подготовлен по просьбе главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая в сентябре 2017 года направила письмо в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева.

Глава ЦБ в письме указала, что до завершения санации в течение определенного времени банки могут не соответствовать требованиям нормативно-правовых актов для открытия в них счетов, размещения средств, выдачи гарантий и поручительств. Исключение кредитных организаций из числа банков, которые имеют право обслуживать стратегические предприятия, привлекать бюджетные средства, в том числе деньги региональных бюджетов, средства государственных внебюджетных фондов, а также госкорпораций, может снизить ликвидность этих банков и ухудшить их финансовое состояние. В конечном итоге это повлечет за собой рост затрат государства в лице ЦБ на восстановление финансовой устойчивости банков, предупреждал регулятор.

Теги: Госдума, ЦБ РФ
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