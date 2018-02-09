Минсельхоз США снова повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в феврале в очередной раз повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2017-июнь 2018 гг.). Новая оценка составляет 36 млн тонн против 35 млн тонн в январе, сообщается в февральском отчёте ведомства.

Прогноз сбора пшеницы в России в 2017 году сохранен на январском уровне - 85 млн тонн.

По оценке Росстата, это показатель составил 85,5 млн тонн.

Минсельхоз США также сохранил свой прежний прогноз по сбору фуражного зерна в России в 2017 году - 42 млн тонн. Прогноз экспорта этого зерна повышен до 10,06 млн тонн с 9,66 млн тонн в январе.

Переходящие запасы пшеницы в РФ на 1 июля 2018 года Минсельхоз США оценил в 15,33 млн тонн против 16,33 млн тонн по январскому прогнозу, запасы фуражного зерна - в 1,75 млн тонн (этот прогноз не изменился).

Прогноз мирового сбора фуражного зерна Минсельхоз США в феврале снизил до 1 млрд 321,94 млн тонн против 1 млрд 324,2 млн тонн в январе. Оценка мирового сбора пшеницы выросла до 758,25 млн тонн с 757,01 млн тонн соответственно.