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Экономика

Новозеландская компания сократит рабочую неделю до 4 дней

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Новозеландская управляющая компания Perpetual Guardian в тестовом режиме переводит всех своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты, пишет The Guardian.

В компании работают свыше 200 сотрудников в 16 офисах по всей стране, для многих из них новость оказалась шоком.

"Когда я услышала объявление, было чувство, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой", - сказала менеджер компании Кирстен Тейлор. Она отметила, что лишний выходной позволит ей проводить больше времени с маленьким сыном.

По словам главы компании Эндрю Барнса, "если предоставить людям шанс полностью реализовать себя вне офиса, они будут эффективнее работать в свое рабочее время". При этом сам гендиректор не собирается переходить на сокращенный график.

Эксперимент продлится шесть недель, и если его результаты будут признаны успешными, четырехдневная рабочая неделя станет нормой в компании с 1 июля. Кроме того, руководство пообещало предоставить результаты эксперимента всем интересующимся.

Теги: Новая Зеландия, Perpetual Guardian
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