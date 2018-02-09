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Х5 решила удвоить количество супермаркетов в городах-миллионниках

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Х5 Retail Group планирует удвоить количество супермаркетов "Перекресток" в каждом из городов-миллионниках, где присутствует сеть (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Общее количество супермаркетов до конца 2020 года вырастет примерно до 1 тыс.

"Мы планируем удвоиться в городах-миллионниках", - заявил журналистам гендиректор сети "Перекресток" Владимир Сорокин. По его словам, приоритетными для развития сети также являются города с населением от 500 тыс. человек и города-сателлиты: "Наш основной фокус - это миллионники и города с населением больше 500 тыс., но и город с населением 30 тыс., который находится рядом с большим городом, может быть вполне привлекательным".

На конец декабря сеть "Перекресток" объединяла 638 супермаркетов торговой площадью 637,2 тыс. кв. м. За год Х5 открыла 99 супермаркетов (данные net, с учетом 20 закрытых магазинов), увеличив площадь сети на 16,2%. "Перекресток" - второй по величине бизнес Х5 (после сети магазинов "у дома" "Пятерочка") с долей 14,5% от общей выручки. По итогам прошлого года продажи "Перекрестка" выросли на 20,3%, до 186,9 млрд рублей (розничная выручка Х5 увеличилась на 25,5%, до 1,29 трлн рублей).

"Нам кажется, что у нас получился неплохой год, нам удалось реализовать практически все, что мы планировали. Мы открыли 119 магазинов (gross) - рекордное количество, что позволяет нам надеяться, что стратегия до 2020 года реализуема, с точки зрения роста и открытия магазинов. Мы заявляли, что у нас к концу 2020 года будет около 1 тыс. магазинов. Мы пока идем чуть лучше темпов, которые декларировались, и в этом году, я надеюсь, мы откроем не меньше магазинов - с учетом сделки по приобретению супермаркетов "О`Кей", - сказал Сорокин.

"Перекресток" - лидирующая сеть в сегменте супермаркетов по объему выручки и числу магазинов. Согласно стратегии Х5 до 2020 года, ритейлер рассчитывает удержать первое место в сегменте супермаркетов.

По прогнозу компании, российский сегмент супермаркетов вырастет до 3,7 трлн рублей в 2020 году с 3,2 трлн рублей в 2016 году. Доля "Перекрестка" в сегменте супермаркетов составляет 6-7%.

Теги: Х5 Retail Group
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