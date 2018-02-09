Сотовым операторам предложили разрешить не возвращать валютную выручку

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект, позволяющий операторам связи при предоставлении услуг международного роуминга не возвращать валютную выручку, а производить взаимозачет, внесен в Госдуму.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы законопроекта - член Совета Федерации Людмила Бокова (Саратовская область), Николай Журавлев (Костромская область) и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Согласно действующему законодательству о валютном регулировании все российские компании (резиденты) при предоставлении услуг иностранным компаниям (нерезидентам) должны получить от них на свои банковские счета средства, предусмотренные контрактами.

При этом от обязательной репатриации валютной выручки освобождены страховые организации по договорам страхования или перестрахования; взаимозачеты, проводимые между участниками договора по экспорту природного газа; при зачете встречных требований, которые проводятся за рубежом между резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, оказывающими им соответствующие агентские услуги. Это же основание применяется при взаиморасчетах между транспортными компаниями-резидентами и их контрагентами-нерезидентами.

В данный перечень при проведении зачета требований по обязательствам законопроектом предлагается включить российских операторов связи в том числе, если расчеты между участниками ведутся с участием специализированных расчетных организаций - клиринговых домов.

"Российские операторы связи в отдельных случаях сталкиваются с задержкой платежей от иностранных операторов связи, возможность проведения зачета встречных требований, в том числе с использованием специализированных расчетных организаций, способствует защите интересов участников отечественного телекоммуникационного рынка при получении валютных платежей, а также повышению финансовой дисциплины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Во внесенном законопроекте также отмечается, что сложившиеся особенности потребления услуг влекут дисбаланс в суммах встречных платежей между российскими и иностранными операторами связи. "На примере международного межоператорского роуминга можно констатировать, что российские операторы связи платят больше ввиду того, что количество абонентов-роумеров из России в иные страны и объем потребляемых ими услуг больше, чем число иностранных абонентов-роумеров и потребляемых ими объемов услуг", - говорится в документе.

Фактически сумма платежей от иностранных операторов связи в адрес российских операторов связи по роуминговым соглашениям составляет более 14 млрд рублей ежегодно, а платежи от российских операторов в адрес иностранных - более 18,7 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.