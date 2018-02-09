Недельное падение фондовых индексов стало худшим за 2 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы завершили резким снижением торги в пятницу, следуя за динамикой американского и азиатских рынков акций.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 1,45% - до 368,61 пункта. С начала недели индикатор рухнул на 5%, рекордными темпами с февраля 2016 года.

Британский FTSE 100 снизился на 1,09%, французский CAC 40 - на 1,41%, германский DAX - на 1,25%. Испанский IBEX 35 потерял 1,44%, итальянский FTSE MIB - 1,33%.

Давление на американский и азиатский рынки акций накануне оказал рост доходностей US Treasuries, который был воспринят участниками фондовых рынков как сигнал того, что процентные ставки продолжат расти. Повышение процентных ставок отрицательно скажется как на корпоративных прибылях, так и на покупательной способности населения, опасаются инвесторы.

"Некоторые из крупных игроков основывали торговые стратегии на том, что процентные ставки всегда будут оставаться низкими", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Voya Investment Management Дага Коута. "Сейчас они, вероятно, просто в панике", - говорит эксперт.

Доходность десятилетних US Treasuries накануне выросла на 2 базисных пункта - до 2,84% годовых.

Между тем статданные, обнародованные в пятницу, указали на более высокие, чем ожидалось, темпы роста промпроизводства во Франции в конце 2017 года.

Объем промпроизводства в декабре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило французское статистическое агентство Insee. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,4%.

Повышение промпроизводства во Франции в годовом выражении в декабре составило 4,5%.

Котировки акций нефтекомпаний снизились вслед за падением цен на нефть до минимумов с начала года. Стоимость бумаг BP опустилась по итогам торгов на 2,3%, Royal Dutch Shell - на 1,7%, Total - на 1,2%.

Капитализация датской A.P. Moeller-Maersk понизилась на 0,3%. Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок ожидает существенного роста прибыли в 2018 году, хотя в минувшем году EBITDA компании не оправдала прогнозов.

Акции британского издательства Trinity Mirror подорожали на 10%. Компания сообщила о приобретении газет Express и Star у Northern & Shell Ричарда Десмонда за 126,7 млн фунтов стерлингов. Сделка станет одним из крупнейших изменений в британской сфере газетной печати более чем за десятилетие, пишет газета Financial Times.

Цена бумаг Direct Line Insurance подорожали на 2,7% после того, как британский страховщик сообщил, что ожидает скачка доналоговой прибыли в 2017 году благодаря сильным показателям подразделения по страхованию автомобилей и торговых предприятий.