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Шувалов рассказал о планах распространить "пилот" по введению tax free на всю страну

В случае успеха проекта в пилотных регионах режим tax free в России может быть введен с 1 октября

Шувалов рассказал о планах распространить "пилот" по введению tax free на всю страну
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Пилотный проект" по внедрению tax free в четырех регионах России могут распространить на города Чемпионата мира по футболу 2018 года, а с 1 октября - на всю страну, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Мы в это постановление правительства (о проведении эксперимента по tax free - ИФ) включили около 500 магазинов. По сути, это наиболее важные торговые и развлекательные центры в Москве, как вы сказали, Московской области, в Петербурге и в Краснодарском крае", - рассказал он в ходе совещания председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами в понедельник.

Шувалов выразил надежду, что за март, апрель и май удастся получить информацию, которая позволит принять следующие решения - о распространении системы на территорию всех городов, которые принимают Чемпионат мира по футболу в этом году.

Механизм начнет работать в виде "пилота" для того, чтобы убедиться, что соответствующая деятельность не повлечет за собой появление схем, когда налоги не будут уплачиваться при покупке товаров для внутреннего потребления в РФ.

"Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено ФНС, что все механизмы четкие, что нет никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в РФ, то мы выйдем с решением, предложим правительству решение о распространении такой работы на территорию РФ с 1 октября 2018 года", - заявил Шувалов, подчеркнув, что к этому нужно как следует подготовиться и увидеть, что нет никаких возможностей для нелегального бизнеса.

"Ну а если вы эти возможности увидите, если дыры обнаружатся, эти дыры нужно залатать, а возможности закрыть. И, тем не менее, все равно этот режим сохранить, потому что им пользуются во всем мире. Это создает дополнительный стимулы для развития туристического бизнеса", - обратил внимание Медведев.

Теги: Игорь Шувалов, ЧМ-2018
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