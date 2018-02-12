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Проблемы с двигателями A320neo не коснулись российской авиакомпании S7 Airlines

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Проблемы с двигателями производства американской Pratt & Whitney, которыми укомплектована часть эксплуатирующихся в мире самолетов Airbus A320neo, не коснулись их единственного российского эксплуатанта - S7 Airlines.

"Мы получили всю информацию от производителей. Не предусмотрено никаких ограничений на эксплуатацию лайнеров из нашего парка", - заявил "Интерфаксу" представитель S7, в парке которой, по данным Росавиации, сейчас 4 самолета A320neo.

"Наши планы по поставкам (других законтрактованных A320neo - ИФ) в силе", - добавил представитель перевозчика.

В 2016 году S7 заключила две сделки на 12-летний лизинг А320-200neo: десять лайнеров этого типа компания арендует у ирландской лизинговой Aercap Ireland Capital limited и еще шесть - у китайской BOC Aviation. В августе гендиректор перевозчика Владимир Объедков заявлял о планах заказать еще десять A320neo. По его словам, поставка этой партии расписана до 2024 года.

Airbus A320neo - усовершенствованная версия узкофюзеляжного семейства А320. По данным производителя, машина обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками, расход топлива снижен на 15%, дальность полета выше. A320neo - также самый малошумный среди лайнеров этого класса.

Концерн Airbus уведомил Европейское агентство по безопасности полетов о том, что выявил дефекты в 30% из 113 двигателей P&W, установленных на находящихся в эксплуатации A320neo. Из-за этого производитель был вынужден частично приостановить поставки новых машин клиентам. По данным Airbus, лайнеры семейства в настоящее время используют 18 авиакомпаний по всему миру. На этой неделе Airbus должна была обнародовать новые планы производства этого типа на 2018 год. В прошлом году объемы выпуска A320neo оказались меньше ориентира из-за перебоев с поставками двигателей.

Теги: Airbus, А320neo
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