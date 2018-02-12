Американцы потратят рекордные $20 млрд на подарки в честь Дня всех влюбленных

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американские потребители в этом году увеличат расходы на подарки, приобретаемые ко Дню святого Валентина, до рекорда, прогнозирует аналитическая компания IBISWorld. Совокупные затраты вырастут на 1,7% по сравнению с прошлым годом и достигнут $20,1 млрд. Как ожидается, в среднем житель США купит в этом году подарки на сумму $151,98.
Рост объясняется повышением уровня располагаемых доходов на душу населения, что позволяет американцев потратить на подарки чуть больше, чем в прошлом году, отмечается в сообщении IBISWorld.
В этом году доля тех, кто планирует празднование Дня святого Валентина, повысилось до 54,7% по сравнению с прошлогодним уровнем в 53,9%, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).
Наиболее существенно вырастут затраты на ювелирные изделия и сладости - соответственно на 5,4% и 3,1%. По данным NRF, именно конфеты и шоколад являются самым распространенным подарком на День всех влюбленных, их планируют купить 55% респондентов.
Кроме того, пользуются спросом романтические поездки, билеты на культурные мероприятия, посещения косметических салонов и т.д. - хотели бы получить их в подарок 42,3%. Однако намерены сделать такой сюрприз всего 23,7% американцев, празднующих 14 февраля. Тем не менее, расходы в данной категории в 2018 году увеличатся на 3,1%, и на этот вид подарков придется более четверти общей суммы праздничных расходов.
В то же время в век высоких технологий снижается спрос на традиционные открытки. В этом году он упадет на 4% - до $710,2 млн.
По данным Hallmark, День святого Валентина является вторым по величине праздником в году по объему купленных открыток с показателем около 144 млн.
Расходы на подарки (млрд долларов США)
|Категория
|2018 г.
|2017 г.
|изм. за год
|открытки
|0,71
|0,74
|-4,0%
|конфеты и др. сладости
|2,2
|2,2
|3,1%
|ювелирные изделия
|2,6
|2,5
|5,4%
|цветы
|2,4
|2,3
|0,7%
|ресторан
|5,5
|5,5
|-0,3%
|одежда, белье, косметика
|1,7
|1,7
|0,4%
|поездки и др. мероприятия
|5,1
|4,9
|3,1%
|всего
|20,1
|19,8
|1,7%