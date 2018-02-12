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Американцы потратят рекордные $20 млрд на подарки в честь Дня всех влюбленных

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американские потребители в этом году увеличат расходы на подарки, приобретаемые ко Дню святого Валентина, до рекорда, прогнозирует аналитическая компания IBISWorld. Совокупные затраты вырастут на 1,7% по сравнению с прошлым годом и достигнут $20,1 млрд. Как ожидается, в среднем житель США купит в этом году подарки на сумму $151,98.

Рост объясняется повышением уровня располагаемых доходов на душу населения, что позволяет американцев потратить на подарки чуть больше, чем в прошлом году, отмечается в сообщении IBISWorld.

В этом году доля тех, кто планирует празднование Дня святого Валентина, повысилось до 54,7% по сравнению с прошлогодним уровнем в 53,9%, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Наиболее существенно вырастут затраты на ювелирные изделия и сладости - соответственно на 5,4% и 3,1%. По данным NRF, именно конфеты и шоколад являются самым распространенным подарком на День всех влюбленных, их планируют купить 55% респондентов.

Кроме того, пользуются спросом романтические поездки, билеты на культурные мероприятия, посещения косметических салонов и т.д. - хотели бы получить их в подарок 42,3%. Однако намерены сделать такой сюрприз всего 23,7% американцев, празднующих 14 февраля. Тем не менее, расходы в данной категории в 2018 году увеличатся на 3,1%, и на этот вид подарков придется более четверти общей суммы праздничных расходов.

В то же время в век высоких технологий снижается спрос на традиционные открытки. В этом году он упадет на 4% - до $710,2 млн.

По данным Hallmark, День святого Валентина является вторым по величине праздником в году по объему купленных открыток с показателем около 144 млн.

Расходы на подарки (млрд долларов США)

Категория 2018 г. 2017 г. изм. за год
открытки 0,71 0,74 -4,0%
конфеты и др. сладости 2,2 2,2 3,1%
ювелирные изделия 2,6 2,5 5,4%
цветы 2,4 2,3 0,7%
ресторан 5,5 5,5 -0,3%
одежда, белье, косметика 1,7 1,7 0,4%
поездки и др. мероприятия 5,1 4,9 3,1%
всего 20,1 19,8 1,7%
Теги: IBISWorld, День святого Валентина
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