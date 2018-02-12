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Дороговизна алкоголя в Финляндии помогла стать порту Хельсинки крупнейшим в Европе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Порт Хельсинки в 2017 году по пассажиропотоку стал крупнейшим в Европе и, возможно, в мире, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle. Он обслужил 12,3 млн человек, что на 2,4% превышает показатель 2016 года.

В том числе число пассажиров рейсовых судов увеличилось на 1,8% - до 11,8 млн человек, по данным компании-оператора Helsingin Satama Oy. Наибольшее количество пассажиров пришлось на маршрут между Таллином и Хельсинки - 9 млн человек (рост на 3,2%), далее с большим отрывом следует Стокгольм - 2,3 млн человек (снижение на 0,1%).

В прошлом году в порт столицы Финляндии заходило 266 круизных судов, которые привезли 478 тыс. пассажиров (увеличение на 16,8%). Это был рекордный показатель, отмечает издание The Maritime Executive.

Также порт Хельсинки в 2017 году занял первое место по грузовым перевозкам в Финляндии, причем они достигли рекордного показателя. Общий объем грузоперевозок повысился на 14,2% и достиг 14,3 млн тонн, в том числе международных - вырос на 14,3%, до 14 млн тонн.

"В последние годы судоходные компании пустили по маршруту Хельсинки-Таллин более крупные и более быстроходные суда, что позволило увеличить пассажирооборот в высокий сезон", - заявил директор пассажирских портов Хельсинки Кари Норовиита.

При этом британские СМИ отмечают, что основным фактором для сильного роста числа пассажиров является то, что финны едут в соседнюю страну за более дешевыми спиртными напитками. Для сравнения: упаковка пива в Эстонии стоит 14 евро по сравнению с 49,6 евро в Финляндии. В целом алкоголь в Финляндии на 72% дороже, чем в среднем в странах Европейского союза, отмечает KM Media.

Ранее лидирующую позицию среди пассажирских портов мира занимал британский Дувр.

Теги: Финляндия, Хельсинки
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