Amazon задумалась о выпуске чипов искусственного интеллекта

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Корпорация Amazon разрабатывает микросхемы искусственного интеллекта для своего смарт-динамика Echo, сообщает ресурс The Information со ссылкой на источник в компании.

Чип искусственного интеллекта будет работать на устройствах с персональным помощником Alexa. Эта технология увеличит скорость обработки информации и реакции гаджетов. Большая часть данных теперь будет обрабатываться непосредственно на устройстве, ранее их анализ осуществлялся в "облаке".

Подобная разработка позволит Amazon догнать конкурирующие Apple и Google, уже производящие собственные чипы искусственного интеллекта. В то же время усиливается соперничество между традиционными производителями чипов Intel и NVidia и их бывшими покупателями Amazon, Apple и Google.

Кроме того, Amazon.com сокращает сотни рабочих мест в своей штаб-квартире в Сиэтле, сообщает The Seattle Times. Одновременно компания планирует открытие нового штаба и создание 50 тыс. рабочих мест. Перераспределение кадров внутри компании отметилось, главным образом, укреплением штата перспективных подразделений (вроде проекта Alexa) и ослабления розничной секции.

В прошлом году число работников Amazon в США выросло на 66% и достигло 566 тыс. человек. В 2018 году акции компании подорожали на 18,5% на фоне падения индекса S&P 500 на 0,6%.