Экономика

Рынок акций РФ превысил 2250 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник превысил 2250 пунктов по индексу МосБиржи во главе с бумагами металлургов, несмотря на просадку нефти и вновь наметившийся откат на фондовых биржах США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2250,63 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1226,92 пункта (+1,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 57,77 руб./$1 (-0,06 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,5%), "Норникеля" (+3,2%), "Северстали" (+3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,8%), "Татнефти" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "Транснефти" (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%), "Распадской" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), Сбербанка (+1,3%).

Просели бумаги АФК "Система" (-2,6%), "РусАла" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%), "Башнефти" (-0,3%), "префы" "Россетей" (-1,1%).

Теги: МосБиржа
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