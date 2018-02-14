Сбербанк в 2017 году увеличил выплаты членам правления до 5,1 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России в 2017 году выплатил членам правления 5,108 млрд рублей, что на 42,2% превышает уровень выплат 2016 года, следует из ежеквартального отчета кредитной организации.

Из общей суммы выплат 23%, или 1,183 млрд рублей, занимает фиксированное вознаграждение. Оставшаяся сумма - 3,918 млрд рублей - переменная часть, в том числе премии, вознаграждение за результаты работы в 2017 году, а также транши долгосрочного вознаграждения прошлых лет.

Еще 7,1 млн рублей некоторые члены правления получили за исполнение функций членов наблюдательного совета банка. За 2017 год размер отложенного долгосрочного вознаграждения членам правления составил 1,6 млрд рублей.

В 2016 году правление Сбербанка в целом получило 3,591 млрд рублей, из которых около 20% было постоянной частью, остальное - переменной.

Сбербанк в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30,4% - до 674 млрд рублей. Цена обыкновенных акций на бирже выросла за прошлый год также на 30% - до 225,2 рубля за акцию.