"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский 2018 год для нефтяной отрасли России начинается сменой состава медалистов. На пьедестале лидеров добычи нефти теперь новый участник - "Газпром нефть" по итогам 2017 года выбила "Сургутнефтегаз" из состава чемпионов и поднялась на третье место.

"Сургутнефтегаз", согласно его отчету по РСБУ, по итогам 2017 года добыл 60,54 млн тонн нефти. Компания заявила план добычи в 61,4 млн тонн на 2018 год - это стандартный план "Сургутнефтегаза", который он ежегодно декларирует последние несколько лет.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Газпром нефти" , добыча этой компании в 2017 году составила 62,3 млн тонн нефти, что на 4,3% больше по сравнению с 2016 годом.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков, комментируя это, заявил "Интерфаксу": "Газпром нефть" динамично наращивала добычу на протяжении нескольких лет, наша стратегическая задача - выйти на объём 100 млн тонн углеводородов в год. В прошлом году большой вклад в рост добычи нефти нашей компании внесло развитие новых крупных проектов в арктической зоне - Новопортовского, Восточно-Мессояхского и Приразломного месторождений. Мы не только хотим продолжать наращивать добычу, мы хотим увеличивать ее эффективность и технологичность, без этого невозможна работа с трудноизвлекаемыми запасами".

"Тройка первых" в отечественной нефтянке не менялась последнее десятилетие: "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз". Еще дольше к списку призеров шла сама "Газпром нефть", которую "Газпром" купил в 2005 году с добычей чуть более 30 млн тонн. Дальнейшие установки акционера для нефтяной "дочки" газового концерна еще более амбициозны - "Газпром" недавно заявил, что "Газпром нефть" сейчас находится только в середине цикла роста.