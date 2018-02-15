Слюсарь останется во главе ОАК в составе "Ростеха"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь сохранит свою должность после вхождения корпорации в "Ростех", сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"ОАК возглавляет Слюсарь. Его никто никуда соответственно не убирает. Он руководитель", - сказал Мантуров журналистам.

Ранее в четверг Мантуров сообщил "Интерфаксу", что ОАК может войти в состав госкорпорации "Ростех" до конца года. "Рассчитываем, что в этом (году - ИФ)", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках вхождения корпорации в "Ростех".

"Ростех" выполнит задачи по принятию в свой контур Объединенной авиастроительной корпорации в установленные сроки, заявили в пресс-службе госкорпорации. "Решение за президентом и правительством - они определяют целесообразность и сроки. Если такие решения будут приняты, мы их, безусловно, выполним в те сроки, которые будут поставлены", - заявил "Интерфаксу" в четверг представитель "Ростеха".

В начале февраля газета "Коммерсантъ" сообщила, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения ОАК в состав "Ростеха". "Госкорпорация вложит в капитал ОАК примерно 30 млрд руб. на программу создания среднего магистрального самолета МС-21", - написало издание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда подтвердил, что глава государства поддержал предложение о подключении "Ростеха" к финансированию создания среднемагистрального самолета МС-21, что может стать первым шагом к вхождению "Объединенной авиастроительной корпорации" в состав госкорпорации.

"Объединенная авиастроительная корпорация" создана в 2006 году, занимается разработкой, производством, испытаниями и сопровождением эксплуатации авиационной техники гражданского и военного назначения. В настоящее время корпорация включает в себя около 30 предприятий.