Нефть Brent подешевела до $63,25 за баррель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению, поскольку опасения относительно роста поставок, в частности, из-за повышения добычи в США, никуда не исчезли, сообщает MarketWatch.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:49 по московскому времени уменьшились на $1,11 (1,72%) - до $63,25 за баррель. Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,65 (1,07%) - до $59,95 за баррель.

Аналитики полагают, что сильный рост стоимости нефти в среду был чрезмерным, учитывая текущие экономические данные и статистику по объемам американского производства. По их мнению, подъем был обусловлен всего лишь менее значительным, чем ожидалось, увеличением резервов топлива в США.

По данным американского министерства энергетики, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, увеличились на 1,84 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагали подъем на 2,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки и достигла 10,271 млн б/с - нового рекорда для еженедельных данных.

При этом загруженность НПЗ страны опустилась до 89,8%. Этот показатель снижался по итогам каждой недели текущего года за исключением одной. Такая ситуация может ускорить наращивание запасов нефти.

Между тем добыча нефти в Ливии увеличилась до 1,1 млн б/с по сравнению с 1,05 млн б/с всего несколько дней назад, сообщил агентству Bloomberg знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности. Добыча на крупнейшей в стране месторождении нефти аш-Шарара стабильна и составляет 290 тыс. б/с.