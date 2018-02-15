Главные новости
СпортРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовВ миреШкольный стрелок из Флориды сознался в содеянномКультураВ Германии стартовал международный кинофестиваль Берлинале
Экономика

Нефть Brent подешевела до $63,25 за баррель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению, поскольку опасения относительно роста поставок, в частности, из-за повышения добычи в США, никуда не исчезли, сообщает MarketWatch.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:49 по московскому времени уменьшились на $1,11 (1,72%) - до $63,25 за баррель. Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,65 (1,07%) - до $59,95 за баррель.

Аналитики полагают, что сильный рост стоимости нефти в среду был чрезмерным, учитывая текущие экономические данные и статистику по объемам американского производства. По их мнению, подъем был обусловлен всего лишь менее значительным, чем ожидалось, увеличением резервов топлива в США.

По данным американского министерства энергетики, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, увеличились на 1,84 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагали подъем на 2,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки и достигла 10,271 млн б/с - нового рекорда для еженедельных данных.

При этом загруженность НПЗ страны опустилась до 89,8%. Этот показатель снижался по итогам каждой недели текущего года за исключением одной. Такая ситуация может ускорить наращивание запасов нефти.

Между тем добыча нефти в Ливии увеличилась до 1,1 млн б/с по сравнению с 1,05 млн б/с всего несколько дней назад, сообщил агентству Bloomberg знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности. Добыча на крупнейшей в стране месторождении нефти аш-Шарара стабильна и составляет 290 тыс. б/с.

Теги: нефть
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Польша собралась построить свой газопровод в Балтийском мореПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море
Варшава, выступающая против "Северного потока 2", хочет проложить газопровод в прибрежной зоне и подключиться к сети газопроводов НорвегииПодробнее
Психологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мираПсихологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
Исследователи выяснили, что чем больше доход превышает этот уровень, тем меньше человек радуется жизниПодробнее
"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России
Лидерами по добыче в 2017 году остались "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ"Подробнее
"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц
Это максимальный размер среднемесячной зарплаты, которая положена пилотам дальнемагистральных воздушных судовПодробнее
РКК "Энергия" предупредила о конце монополии России в пилотируемой космонавтикеРКК "Энергия" предупредила о конце монополии России в пилотируемой космонавтике
На мировом рынке серьезную конкуренцию скоро будут составлять частные американские компанииПодробнее
Оружейная компания Remington объявила о банкротствеОружейная компания Remington объявила о банкротстве
Реструктуризация компании позволить снизить объем задолженности примерно на $700 млнПодробнее
"Газпром" подал новый иск в арбитраж к германской Uniper"Газпром" подал новый иск в арбитраж к германской Uniper
О ценах на 2018 год сторонам так и не удалось договоритьсяПодробнее
Охотиться на бенефициара стало проще, возмездие приходит чащеОхотиться на бенефициара стало проще, возмездие приходит чаще
Прошлогодняя реформа института субсидиарной ответственности сразу же дала ожидаемый результатПодробнее
Bayer подал в суд на ФАС из-за сделки о слиянии с MonsantoBayer подал в суд на ФАС из-за сделки о слиянии с Monsanto
По данным ФАС, компания заявила о готовности не совершать сделку на территории РоссииПодробнее
Александр Новак: американские коллеги рубят сук, на котором сидятАлександр Новак: американские коллеги рубят сук, на котором сидят
Глава Минэнерго рассказал о своем отношении к новой санкционной волне со стороны СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Стрельба в американской школе8 фото
15 февраля
Стрельба в американской школе
Фотохроника 14 февраля5 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Ураган на Олимпиаде-20188 фото
14 февраля
Ураган на Олимпиаде-2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовВ миреШкольный стрелок из Флориды сознался в содеянномКультураВ Германии стартовал международный кинофестиваль БерлиналеСпорт"Спартак" уступил "Атлетику" в Лиге ЕвропыВ России"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонамиЭкономикаПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море

Россиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистов

Россиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовТеперь в копилке олимпийской команды России две серебряные и четыре бронзовые медали. Подробнее

Олимпийский онлайн. День восьмой

Олимпийский онлайн. День восьмойСемь комплектов наград планируется разыграть на соревнованиях в Пхенчхане в пятницу Подробнее

Семь комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в пятницу

Тиллерсон и Эрдоган проговорили больше трех часов без переводчика и стенографиста

В порту Владивостока загорелся противолодочный корабль "Маршал Шапошников"

В Совбез ООН внесен исправленный проект резолюции по перемирию в Сирии

Экс-советник штаба Трампа собрался пойти на сделку со следствием по "российскому делу"

Пилоты разбившегося Ан-148 не смогли обнаружить причину неполадок на борту

По сведениям "Коммерсанта", они препирались и кричали вплоть до момента столкновения с землей Подробнее

Полиция Нью-Йорка арестовала двух человек за подготовку теракта

ВМФ России увеличит свое присутствие в Мировом океане

Переправа в Крым приостановила работу из-за тумана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Скелетон03:30Мужчины, одиночки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  Южная КореяРоссияВеликобританияподробнее
Сноуборд04:00Женщины, кросс, Квалификация
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Короткая программа
Лыжные гонки09:00Мужчины, 15 км, свободный стиль, Финал
Конькобежный спорт14:00Женщины, 5000 м, Финал
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Словения, Группа В