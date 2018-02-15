Физлиц освободят от уплаты НДФЛ с курсовой разницы по операциям с государственными евробондами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ готовит законопроект, который освободит граждан от уплаты НДФЛ с доходов от курсовой разницы при совершении операций с государственными евробондами, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Минфин занимается подготовкой законопроекта, который предусматривает учет для целей расчета налоговой базы по налогу на доходы физлиц по государственным облигациям РФ, номинированным в иностранной валюте, исходя из курса на дату приобретения для всех облигаций, эмитированных после 1 января 2018 года", - сказал Трунин.

Он пояснил, что сейчас если человек покупает бумаги на $100 и продает их за $100, то у него не возникает дохода, но если курс за этот период вырос, то возникает рублевый доход, и наоборот, если курс упал, то у гражданина даже при наличии фактического дохода в валюте для целей налогообложения дохода не возникает.

"Если мы фиксируем курс, то мы просто приравниваем эти облигации к иностранным, потому что когда мы покупаем иностранные облигации, курсовая разница не учитывается", - сказал Трунин.

Такая мера повысит привлекательность государственных ценных бумаг.

Для евробондов корпоративных эмитентов такая система расчета налогооблагаемой базы пока не предусматривается.

Участники финансового рынка с 2015 года неоднократно обращались в Минфин РФ с просьбой отменить налогообложение государственных и корпоративных евробондов по валютной переоценке. В частности, с таким предложением выступали Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Сбербанк. В 2014 году произошла резкая девальвация рубля, в результате чего владельцы евробондов получили значительный доход из-за курсовой переоценки, и просили Минфин освободить эту часть дохода от налогообложения.

Участники рынка указывали на то, что сначала нужно выяснить разницу цены актива в валюте, и только после этого, если она положительная, переводить ее в рубли и с этой суммы взимать налог. Сейчас налог взимается с рублевой разницы в стоимости актива.

Зампред правления Сбербанка Белла Златкис в конце октября 2015 года заявляла, что считает налогообложение иностранных ценных бумаг через валютную переоценку антиэкономическим.

В ноябре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Минфин РФ завершил дискуссию о налогообложении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, по валютной переоценке, - изменения действующей системы не будет.

Однако спустя три года с момента начала дискуссии министерство финансов РФ все-таки решило изменить систему налогообложения, но лишь для суверенных евробондов.