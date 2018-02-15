Завершено создание СП "Ростеха" и АФК "Система"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Совместное предприятие АФК "Система" и госкорпорации "Ростех" создано, в нем объединены 22 микроэлектронных предприятия , сообщил журналистам основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков.

Со стороны АФК в СП вошло 7 предприятий, со стороны Ростеха - 15.

По словам Евтушенкова, технические детали уже оговорены сторонами, "остались процедурные вещи". "Мы создали. Теперь осталось (дождаться) распоряжение правительства - и будет считаться, что создано", - сказал он.

Как сообщалось ранее, АФК "Система" и "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") договорились об объединении активов в сфере микроэлектроники. В рамках соглашения стороны собирались внести в СП свои активы, специализирующиеся на разработке, производстве и сертификации электронной компонентной базы. Со стороны АФК в СП вошли активы "Микрона" и концерна "РТИ-Системы".

Соглашение корпораций предусматривало, что "Система" получит контрольный пакет в создаваемой компании, а также может привлечь финансовых инвесторов на этапе формирования объединенной компании.