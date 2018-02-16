Бенин предложил Крыму кокосы в обмен на зерно

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Крымское зерно заинтересовало представителей делегации из африканского государства Бенин, страна может в будущем договориться о его поставках.

"У нас была встреча с руководством министерства сельского хозяйства Крыма", - сообщил мэр бенинского города Абомей-Калави Жорж Бада журналистам в пятницу в Симферополе. Он рассказал, что стороны обсудили на этой встрече товарообмен.

"Мы можем вам доставлять кокосы, кешью, ананасы, а нам нужны зерно, мука", - отметил Бада, добавив, что это неполный список.

Как сообщалось, экспорт зерновых из Крыма в 2017 году превысил 650 тыс. тонн, что на 77% больше, чем в 2016-м. Основными государствами-импортерами являются страны Ближнего Востока, Юго-Восточной и Южной Азии.