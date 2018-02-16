Гендиректором "Магнита" назначен его CFO Хачатур Помбухчан

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ритейлера "Магнит", основным акционером которого вместо основателя сети Сергея Галицкого станет ВТБ, досрочно прекратил полномочия Галицкого на посту гендиректора с 16 февраля.

С этой же даты он перестает быть председателем правления ритейлера.

Новым гендиректором с 17 февраля на трехлетний срок назначен CFO "Магнита" Хачатур Помбухчан, говорится в сообщении "Магнита".

Как было объявлено в пятницу, ВТБ покупает 29,1% "Магнита" у Галицкого. Предприниматель покидает пост гендиректора "Магнита" и выходит из состава совета директоров, сохранив при этом 3% акций компании. ВТБ становится крупнейшим акционером сети.