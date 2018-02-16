"Роснефть" попросила отменить обеспечительные меры по иску к "Системе"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" подала в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об отмене обеспечительных мер по иску к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на 131,6 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Заседание суда назначено на 19 февраля.

Как сообщалось, "Башнефть" и "Роснефть" 7 декабря 2017 года подали иск к АФК "Система" о возмещении ущерба, возникшего, по их мнению, в связи с выплатой дивидендов в адрес АФК за 2009-2014 годы на сумму 131,6 млрд рублей. В рамках обеспечительных мер по иску арестован ряд активов "Системы", включая контрольный пакет "Детского мира".

Это второй иск НК к АФК. В минувшем декабре стороны заключили мировое соглашение по первому иску, удовлетворенному судом на сумму 136,3 млрд рублей. По соглашению "Система" обязалась до 30 марта 2018 года выплатить "Башнефти" 100 млрд рублей (20 млрд руб. уже перечислены, остальные 80 млрд рублей "гасятся" по схеме "40+40").

"Роснефть"/"Башнефть" и Башкирия, в свою очередь, гарантировали, что в течение трех рабочих дней с даты выполнения "Системой" обязательств в полном объеме подадут заявления об отказе от второго иска. В те же сроки стороны разбирательства обратятся в башкирский арбитраж о полной отмене обеспечительных мер по обоим искам (в обеспечение обязательств по второму иску был арестован ряд активов "Системы", включая контрольный пакет "Детского мира").

Основное заседание суда по иску НК к "Системе" в рамках "второго процесса" назначено на 3 апреля, после выполнения АФК обязательств по мировому соглашению.