Евро упал ниже 70 рублей впервые со 2 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 70 рублей впервые со 2 февраля, доллар торгуется выше 56 руб.

Курс евро в 18:12 по Москве составил 69,97 руб./EUR1, опустившись на 55 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 56,24 руб./$1 - минус 15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро в ходе волатильных торгов пятницы, отыгрывая, в том числе, коррекционное снижение пары "евро-доллар" на глобальном рынке. В первой половине дня пара обновила максимум ноября 2016 года, достигнув отметки $1,256 за евро, но на фоне начавшейся после этого фиксации прибыли вернулась ниже $1,25 за евро.