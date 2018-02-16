Уголь из РФ обеспечил "ArcelorMittal Кривой Рог" рекордный уровень производства стали

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская область Украины) после блокады поступлений сырья из неподконтрольной Киеву территории Донбасса начал закупки в Российской Федерации.

Как сообщил руководитель снабжения предприятия Гириш Сардана в интервью корпоративному изданию "Металлург" в пятницу, в основном проблемы в 2017 году касались поставок сырья.

По его словам, "в связи с введением запрета на закупку сырья в зоне АТО и высокими ценами на международном рынке на уголь и кокс мы были вынуждены переориентироваться на российский рынок".

"Однако из-за санкций, введенных по отношению к определенным транспортным компаниям, мы столкнулись с нехваткой вагонов, необходимых для доставки сырья из России. Несмотря на все трудности, поставки не прекращались. Еще одной проблемой стало отсутствие достаточного количества вагонов и локомотивов со стороны "Укрзализныци" (администрации железных дорог Украины - ИФ), что повлекло за собой сбои в поставках известняка с западной части Украины, и, как следствие, уменьшение объемов поступления этого сырья на предприятие", - констатировал топ-менеджер.

При этом он отметил, что предприятие работало на полную мощность, что помогло достичь рекордного уровня производства стали (эквивалентной) - 7 млн тонн.

"Но в связи с этим графики некоторых ремонтов были перенесены на 2017-2018 годы. В минувшем году, как вы знаете, на предприятии столкнулись с неудовлетворительным состоянием конвертера №3 и доменной печи №9, сроки ремонтов оказались приближены. Некоторые из них необходимо было выполнить в очень сжатый период времени, дабы существенно не снизить объемы производства. Мы со своей задачей справились, все были удовлетворены результатом на 100%", - отметил Сардана, которого цитирует издание.

Как сообщал генеральный директор предприятия Парамжит Калон, ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за ограничений на традиционных рынках сбыта понес потери, был вынужден перенаправлять поставки на другие рынки.

"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует в 2018 году произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката на Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет на Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".