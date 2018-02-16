Главные новости
ЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеВ РоссииПрокурор попросил приговорить авторитета Шакро Молодого к 10 годам колонии В РоссииВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина
Экономика

Уголь из РФ обеспечил "ArcelorMittal Кривой Рог" рекордный уровень производства стали

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская область Украины) после блокады поступлений сырья из неподконтрольной Киеву территории Донбасса начал закупки в Российской Федерации.

Как сообщил руководитель снабжения предприятия Гириш Сардана в интервью корпоративному изданию "Металлург" в пятницу, в основном проблемы в 2017 году касались поставок сырья.

По его словам, "в связи с введением запрета на закупку сырья в зоне АТО и высокими ценами на международном рынке на уголь и кокс мы были вынуждены переориентироваться на российский рынок".

"Однако из-за санкций, введенных по отношению к определенным транспортным компаниям, мы столкнулись с нехваткой вагонов, необходимых для доставки сырья из России. Несмотря на все трудности, поставки не прекращались. Еще одной проблемой стало отсутствие достаточного количества вагонов и локомотивов со стороны "Укрзализныци" (администрации железных дорог Украины - ИФ), что повлекло за собой сбои в поставках известняка с западной части Украины, и, как следствие, уменьшение объемов поступления этого сырья на предприятие", - констатировал топ-менеджер.

При этом он отметил, что предприятие работало на полную мощность, что помогло достичь рекордного уровня производства стали (эквивалентной) - 7 млн тонн.

"Но в связи с этим графики некоторых ремонтов были перенесены на 2017-2018 годы. В минувшем году, как вы знаете, на предприятии столкнулись с неудовлетворительным состоянием конвертера №3 и доменной печи №9, сроки ремонтов оказались приближены. Некоторые из них необходимо было выполнить в очень сжатый период времени, дабы существенно не снизить объемы производства. Мы со своей задачей справились, все были удовлетворены результатом на 100%", - отметил Сардана, которого цитирует издание.

Как сообщал генеральный директор предприятия Парамжит Калон, ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за ограничений на традиционных рынках сбыта понес потери, был вынужден перенаправлять поставки на другие рынки.

"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует в 2018 году произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката на Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет на Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: Украина, ArcelorMittal Кривой Рог
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". Обобщение
Отныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФПодробнее
ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
Чтобы узнать курс, нужно будет зайти в помещение банкаПодробнее
"Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле""Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле"
"РусАл" хочет блокировать сделкуПодробнее
Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO TelegramГлава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram
Заявка Солонина - одна из крупнейших по объему из удовлетворенных российских предложенийПодробнее
Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардеромForbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером
Его состояние оценивается, по предварительным подсчетам, в $1,7 млрдПодробнее
ВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублейВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублей
CEO компании вместо Галицкого станет ее финансовый директор Хачатур ПомбухчанПодробнее
Польша собралась построить свой газопровод в Балтийском мореПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море
Варшава, выступающая против "Северного потока 2", хочет проложить газопровод в прибрежной зоне и подключиться к сети газопроводов НорвегииПодробнее
Психологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мираПсихологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
Исследователи выяснили, что чем больше доход превышает этот уровень, тем меньше человек радуется жизниПодробнее
"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России
Лидерами по добыче в 2017 году остались "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ"Подробнее
"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц
Это максимальный размер среднемесячной зарплаты, которая положена пилотам дальнемагистральных воздушных судовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 февраля6 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Празднование Нового года по лунному календарю9 фото
16 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеВ РоссииПрокурор попросил приговорить авторитета Шакро Молодого к 10 годам колонии В РоссииВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию ПутинаСпортСборная России по хоккею забросила восемь шайб в ворота Словении на ОИЭкономикаЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютВ РоссииУкраинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 году

Девять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в субботу

На Украине в Закарпатье снесли две частные наблюдательные вышки

Угроза жизни есть для пострадавшего в крупной автоаварии в Крыму

В Черное море вошел наносивший в апреле прошлого года удар по Сирии ракетный эсминец ВМС США

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-западе Мексики

В "Ленэнерго" рассказали о причине сбоев работы соцсети "ВКонтакте"

Российские медики приготовились защитить олимпийцев от вирусов

Британский ракетный эсминец покинул Черное море

Губернатор Флориды призвал директора ФБР уйти в отставку

Решения минюста США назвали "незначительной частью расследования"

Трамп прокомментировал обвинения россиян во вмешательстве в выборы

Первый вице-спикер Рады опроверг информацию о намерениях Киева обменять Сенцова и Сущенко на Баранова и Одинцова

ФАС разрешила Ростелекому купить разработчика ОС Sailfish у Григория Березкина

Лавров оценил работу зоны деэскалации в Сирии

США обвинили россиян в организации демонстраций перед выборами 2016 года

В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение

"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонки

"Остров псов": здесь пропадают такие мальчонкиНа Берлинском кинофестивале прошла премьера мультфильма Уэса Андерсона "Остров псов" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Произвольная программа
Хоккей с шайбой06:10Женщины, Россия - Швейцария, Четвертьфиналы
Лыжные гонки12:30Женщины, 4х5 км, эстафета, Финал
Биатлон14:15Женщины, 12.5 км, масс-старт, Финал
Хоккей с шайбой15:10Мужчины, США - Россия, Группа В
Шорт-трек16:24Мужчины, 1000 м, Финалы
Шорт-трек16:09Женщины, 1500 м, Финалы