Kesko продаст DIY-гипермаркеты в России Leroy Merlin за 12 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Финский ритейлер Kesko продает свой последний актив в России - сеть DIY-гипермаркетов "К-раута" - французскому Leroy Merlin.

Сумма сделки составляет 12 млрд рублей (169 млн евро), в сделку вошли здания 12 магазинов, сообщил Kesko.

"Мы приняли решение уйти из России. Инвестиции в российский рынок не принесли ожидаемых результатов, а расширение за пределы Санкт-Петербурга и Москвы потребовало бы значительных дополнительных инвестиций", - сказал президент и CEO Kesko Микко Хеландер, процитированный в сообщении.

Сделка окажет минимальное влияние на чистую выручку и операционную прибыль компании, прогнозирует он.

Ожидается, что магазины перейдут в собственность Leroy Merlin в первой половине года.

В результате сделки Leroy Merlin получит торговые площади восьми магазинов в Петербурге, трех в Москве и одного в Калуге. Гипермаркеты будут реконструированы и постепенно в течение 2018 года введены в эксплуатацию под брендом Leroy Merlin, сообщила компания.

"Это серьезный шаг для развития компании. Для нас важно укрепить лидерство в северной столице России, Санкт-Петербурге, - в городе с сильной конкуренцией и потенциалом, где пока мы представлены только четырьмя магазинами" - прокомментировал сделку гендиректор Leroy Merlin в России Венсан Жанти, чьи слова процитированы в сообщении компании.

Сеть "К-раута" на конец декабря объединяла 14 магазинов (13 на конец 2016 года). Ее выручка в 2017 году выросла на 6%, до 184 млн евро, но в рублях сократились на 5,8%. В IV квартале продажи снизились на 3,7%, до 44 млн евро (в рублях - на 2,8%). Операционная прибыль сети в 2017 году составила 0,6 млн евро.

"К-раута" - последний актив финской Kesko в России. В конце 2016 года компания продала свои продовольственные гипермаркеты "К-руока" "Ленте". Сумма сделки составила 11,4 млрд рублей, в сделку вошли 11 магазинов. Ранее Kesko продала российские магазины спортивных товаров Intersport.

Leroy Merlin является лидером рынка DIY-ритейла в России. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2016 году составила 188,3 млрд рублей. Сеть объединяет 75 гипермаркетов.

Аналитики InfoLine ранее отмечали, что сделка Kesko - Leroy Merlin может стать крупнейшей на российском DIY-рынке.

Kesko вышла на DIY-рынок России в июле 2005 года, купив пять гипермаркетов у петербургской розничной сети "Строймастер". Сумма сделки составила 19,6 млн евро. В 2006 году все магазины "Строймастер" были ребрендированы в "К-раута".

По данным InfoLine, на долю 10 крупнейших игроков в 2016 году приходилось 33% российского рынка DIY-ритейла. Leroy Merlin занимал первое место по объему выручки, за ним следовали OBI, "Петрович" и Castorama. "К-раута" находилась на девятом месте.