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Рубль укрепился к доллару и евро на последних торгах пятидневки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растет к бивалютной корзине, опережающими темпами укрепляясь к евро.

Курс доллара США составил 56,3 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,09 руб./EUR1, опустившись на 43,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 24,53 копейки - до 62,5 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к бивалютной корзине, опережающими темпами укрепляясь к евро. Такая динамика вызвана коррекционным снижением пары "евро-доллар" на Forex. После обновления в первой половине дня максимальных отметок с ноября 2016 года ($1,256 за евро) в паре началась фиксация прибыли, возвратившая ее к отметке $1,245.

Нефть Brent слабо дорожает на торгах в пятницу, WTI перешла к снижению. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве увеличилась на 0,3% - до $64,52 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,18% - до $61,06 за баррель.

Нефтяной рынок поднимался в пятницу, продолжая тренд, сформировавшийся ранее на этой неделе. Поддержку рынку оказывало ослабление доллара США, отмеченное по итогам четырех предыдущих сессий, а также подъем фондовых индексов по всему миру, поддержавший уверенность инвесторов в стабилизации рынков после недавнего спада, отмечают эксперты.

Внимание трейдеров направлено на данные о количестве действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы позднее в пятницу компанией Baker Hughes. Неделей ранее Baker Hughes сообщила о росте числа установок по итогам третьей недели подряд - на 26 единиц, до 791 установки.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко отметил в интервью "Интерфаксу", что в целом в пятницу рубль не демонстрировал ярко выраженной динамики в основных валютных парах "Наблюдался боковик, несмотря на волатильность доллара на мировом рынке, который сначала падал к основным валютам, потом укреплялся. На рубль это не оказало особого влияния, и возможно, это просто такой не очень активный день", - отметил Панасенко.

"На валютном рынке большую часть рабочего дня пара доллар/рубль двигалась в довольно узком коридоре 56,3-56,45 руб./$1. При этом рубль напрочь игнорировал укрепление доллара к основным валютам на внешних рынках, начавшееся во второй половине дня. Ближе к вечеру рост американской валюты поддержала хорошая статистика из США по строительству новых домов. Индекс доллара обновил двухдневный максимум, однако рубль данное событие проигнорировал, и даже наоборот, попытался вновь преодолеть (после неудачных утренних попыток) отметку в 56,3 руб./$1", - обратил внимание начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 23,64 копейки, до 56,3554 руб./$1, и снизил курс евро на 2,47 копейки, до 70,6471 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился на 31,22 копейки по отношению к четвергу и составил 56,3446 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы упал на 29,38 копейки и составил 56,3663 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 107,339 млн, из которых $1 млрд 128,031 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 979,308 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 14,71 копейки по отношению к закрытию четверга - до 70,5599 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы снизился на 24,64 копейки и составил 70,473 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR560,543 млн, из которых EUR212,543 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR348,097 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок выросла на 3 б.п. - до 7,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 4 б.п., на срок 3 месяца - на 1 б.п., на срок 6 месяцев - на 3 б.п., до 7,4%, 7,42% и 7,41% годовых соответственно.

"На рынке межбанковского кредитования после старта очередного налогового периода ставки МБК немного подросли в пятницу. Основная нагрузка ляжет на банки в последнюю неделю февраля, когда совокупный отток ликвидности на платежи в бюджет может превысить 800 млрд рублей. Однако мы отмечаем, что при текущем избытке рублевой ликвидности в банковской системе фактор налогового периода станет заметен лишь в случае ослабления рубля: при более выгодном курсе экспортеры увеличат активность по продаже валютной выручки, что может сократить потери нацвалюты", - подчеркнул Кравченко.

Теги: Московская биржа
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