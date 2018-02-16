Капитализация рынка акций РФ в пятницу снизилась на 0,37%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен в секторе Основной рынок Московской биржи, по итогам торгов в пятницу составила 38,812 трлн рублей ($685,829 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 142,538 млрд рублей, или на 0,37%

Лидерами рыночной стоимости являются OAO "Сбербанк России" (5,732 трлн рублей), OAO "НК Роснефть" (3,459 трлн рублей), OAO "Газпром" (3,268 трлн рублей).

На 29 декабря 2017 капитализация составляла 35,853 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 8,25%.