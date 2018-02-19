"Полюс" опроверг обсуждаемую рынком продажу россыпных активов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Полюс" ищет покупателя на россыпные активы, не представляющие для компании стратегического интереса, сообщил "Интерфаксу" представитель золотодобывающей отрасли Иркутской области, где эти активы расположены. При этом в пресс-службе "Полюса" информацию о ведении переговоров о продаже россыпных активов опровергают.

"На продажу выставляется вся бизнес-единица одним лотом - россыпной бизнес в Иркутской области, в том числе лицензии, которые оформлены на АО "ЗДК "Лензолото", - сказал собеседник агентства из золотодобывающей отрасли. Такая же информация у источника "Интерфакса" в правительстве Иркутской области.

По словам одного из источников "Интерфакса", решение о продаже лицензий связано с желанием "Полюса" сосредоточиться на текущих горнорудных проектах (в частности - Вернинское) и развитии крупного перспективного проекта Сухой Лог.

По информации источника, россыпные участки, в частности, предлагались ПАО "Высочайший" (GV Gold). В сентябре 2017 года газета "Коммерсантъ" также писала со ссылкой на свои источники, что GV Gold интересуется "Лензолотом". В "Высочайшем" в понедельник заявили, что "слухи не комментируют".

Доля россыпей в EBITDA "Полюса" составляет 3% при доле в производстве около 7%. Общие денежные затраты (total cash cost, TCC) этого дивизиона в 2017 году составили $770 на унцию при средних по группе $364, совокупные денежные затраты (all-in sustaining costs, AISC) - $1001 при средних по группе $621 на унцию.

В начале сентября гендиректор "Полюса" Павел Грачев говорил "Интерфаксу", что на тот момент планов продажи россыпей у группы не было. "Мы постоянно следим за оптимизацией нашего портфеля активов и, действительно, не раз говорили о том, что ключевая специализация "Полюса" заключается в отработке крупнотоннажных открытых карьеров, к которым относятся все остальные наши бизнес-единицы. Тем не менее, на сегодня "Лензолото" - это почти 10% нашего производства, это вполне конкурентная себестоимость, если сравнивать ее с мировыми или даже российскими аналогами, и продавать этот актив на данный момент мы не намерены. Если появятся какие-то интересанты или предложения, мы, конечно, их обсудим, но покупателя не ищем", - заявил тогда П.Грачев.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" с долей 82,44% - компания PGIL, бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид. Free float составляет 16,34%, остальное - казначейский пакет.