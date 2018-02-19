Безработица в РФ в январе выросла до 5,2%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в январе 2018 года увеличилась по сравнению с декабрем 2017 года на 41 тысячу человек и составила 3 млн 918 тысяч человек, или 5,2% экономически активного населения, следует из опубликованных в понедельник данных Росстата.

В предыдущие три месяца - декабре, ноябре и октябре прошлого года - этот показатель равнялся 5,1%, в сентябре - 5%. Перед тем, как вернуться к росту, уровень безработицы в августе составлял рекордно низкие за последние три года 4,9%, однако снижение безработицы в летние месяцы до минимальных значений за год традиционно и объясняется сезонными сельхозработами.

В июле уровень безработицы равнялся 5,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. В мае он составлял 5,2%, в апреле - 5,3%, в марте - 5,4%, в феврале и январе - 5,6%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в январе 2018 года было зарегистрировано 778 тыс. человек против 776 тыс. человек в декабре.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в январе 2018 года составила 75,8 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.