Минфин отобрал 46 банков для выдачи семьям с детьми ипотеки под 6%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ удовлетворил заявки всех 46 банков, которые планируют участвовать в программе субсидирования ипотечных ставок для семей с детьми до 6%, говорится в сообщении министерства.

"Приказом Минфина России средства распределены между банками и АИЖК пропорционально поданным заявкам", - сообщила пресс-служба Минфина. Наибольшую долю, согласно распределению, получили Сбербанк - 320,8 млрд рублей, ВТБ - 200 млрд рублей и Абсолют банк - 46,6 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, правила программы предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. В соответствии с постановлением правительства лимит программы определен в 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

В конце ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске с начала 2018 года программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком.