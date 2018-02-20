Jaguar Land Rover отзовет 26,3 тыс. внедорожников в Китае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) и Chery Jaguar Land Rover Automotive отзовет с китайского рынка 26,307 тысяч автомобилей в связи с утечкой топлива. Об этом сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Кампанию планируется начать 30 марта.

Дефектная сварка может привести к утечке топлива, сообщили в ведомстве.

Автопроизводители проверят проблемные автомобили и заменят дефектные детали бесплатно.

В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.