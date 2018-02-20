ВР спрогнозировала экспорт газа из РФ к 2040 году в объеме миллиарда кубометров в сутки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия к 2040 году будет экспортировать по миллиарду кубометров газа в сутки (36 млрд кубических футов - 1,02 млрд кубометров), говорится в опубликованном BP во вторник Прогнозе развития мировой энергетики до 2040 года.

В прогнозе годовой давности на период до 2035 года российский экспорт оценивался на уровне 34 млрд куб. футов (962 млн кубометров) в сутки к 2035 году.

Добыча газа в России к 2040 году увеличится по сравнению с 2016 годом на 29% - до 72 млрд куб. футов в сутки (2,038 млрд куб. м) "на фоне растущего спроса на мировых рынках". Для сравнения в 2017 году Россия добывала в среднем 1,891 млрд куб. м, а в январе 2018 года - 2,108 млрд куб. м (в этом случает использованы данные ЦДУ ТЭК, а не статистика BP).

Согласно прогнозу, 2040 году добыча российской нефти вырастет на 2 млн. барр/сутки (до 13 млн барр./сутки). Экспорт составит 9 млн баррелей в сутки.