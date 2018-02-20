"Росатом" проявил интерес к бизнесу по захоронению опасных ТБО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" присматривается к бизнесу, связанному с захоронением твердых бытовых отходов (ТБО) различного класса опасности, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

По словам собеседника агентства, речь идет об отходах первого и второго класса опасности, куда входят различные трансформаторы, конденсаторы, ртутные термометры, аккумуляторы, промышленные отходы и т.п.

На прошлой неделе совет директоров "Атомэнергопрома", консолидирующего активы госкорпорации, принял решение об учреждении новой "дочки" - ООО "Русатом Гринвэй". Источник пояснил, что новая структура создана с прицелом на проекты, связанные с ТБО, отметив, что на сегодняшний день никаких решений не принято.

"Росатом" в последние годы наращивает линейку нетрадиционных для себя направлений, таких как мини-ГЭС, строительство ветропарков, развитие ядерной медицины.