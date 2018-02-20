"Трансаэро" подала в суд на помогавшую готовить антикризисный план McKinsey

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Трансаэро" подала в Арбитражный суд Москвы иск к консалтинговому ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс" (McKinsey&Company), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявление зарегистрировано 19 февраля. Сумма исковых требований - 29,5 млн рублей. Других подробностей в материалах не приводится.

Летом 2015 года, когда правительство РФ в очередной раз обсуждало финансовые проблемы "Трансаэро", авиакомпания объявила о подготовке актуализированной бизнес-модели для выхода из долгового кризиса. Соавтором модели была McKinsey.

В 2015 г. "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. На правительственном совещании было принято решение о начале процедуры банкротства компании, позднее у "Трансаэро" был отозван сертификат эксплуатанта, в связи с чем она прекратила полеты. В сентябре 2017 г. в компании введено конкурсное производство.