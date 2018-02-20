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Экономика

Рубль слабо повысился к бивалютной корзине во вторник вечером

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного повышается к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения евро следом за динамикой единой валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 56,56 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,79 руб./EUR1, опустившись на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 6,9 копейки - до 62,51 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на вечерних торгах, в основных валютных парах котировки следуют за динамикой доллара в паре с евро на глобальном рынке. Участники торгов ожидают также публикации в среду вечером протоколов последнего заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, которые могут зафиксировать изменения в риторике Федрезерва.

Поддержку рублю оказывает приближение пиковых выплат в рамках налогового периода, приходящихся на 26-28 февраля, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Нефть Brent дешевеет во вторник, тогда как цена WTI, торги которой в понедельник не проводились из-за выходного дня, слабо поднимается. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве опустилась на 0,67% - до $65,23 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,39% - до $61,79 за баррель.

Трейдеры оценивают сигналы роста добычи в США относительно успеха государств ОПЕК в сокращении глобальных запасов нефти. Так, заместитель министра энергетики США Дэн Брулетт заявил в интервью агентству Bloomberg о "феноменальных" перспективах увеличения добычи нефти в стране как в 2018 году, так и в 2019 году. "Мы очень оптимистичны" в отношении роста производства нефти в США, причем и в 2020 году тоже, отметил Брулетт.

Тем временем, государства ОПЕК+ в ходе недавних переговоров пришли к выводу о том, что избыток предложения на мировом рынке сокращается быстрее, чем предполагалось ранее, сообщили источники Bloomberg.

По мнению участников ОПЕК+, глобальный нефтяной рынок вернется к балансу после примерно 4 лет избытка предложения уже во втором или третьем квартале текущего года - раньше, чем ожидалось.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, рубль в парах с основными валютами движется во вторник с оглядкой на глобальный рынок, отыгрывая динамику доллара. "Разброс цен очень небольшой, рубль торгуется с оглядкой на цены на нефть, которые тоже сегодня лишь незначительно колеблются в пределах 50-70 центов. Начало налогового периода пока не сильно не отразилось на курсе, хотя валюту сегодня покупали довольно активно. Тем не менее, налоговые выплаты остаются поддерживающим фактором для рубля, как, впрочем, и решения рейтинговых агентств S&P и Fitch в отношении суверенного рейтинга РФ в пятницу", - подчеркнул Карпов.

"В целом на текущей неделе у российских инвесторов есть всего три полноценных торговых дня, поскольку в пятницу российские площадки будут закрыты в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В этих условиях обратим внимание на то, что осталось совсем немного времени до пятничного решения рейтинговых агентств S&P и Fitch в отношении суверенного рейтинга РФ (23 февраля) и пика налоговых выплат (26-28 февраля). На наш взгляд, данные события можно расценивать как фактор локальной поддержки для российской валюты. При этом отметим, что, вероятно, возможность изменения суверенного рейтинга РФ уже частично заложена в текущие цены, а объем налоговых выплат в этом месяце сравнительно невелик (по нашим оценкам, составит около 810 млрд рублей), соответственно каких-либо масштабных движений в ближайшие три торговых дня в базовом сценарии не ожидаем", - говорит аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 февраля на 17,63 копейки, до 56,5201 руб./$1, и опустил курс евро на 0,7 копейки, до 69,8928 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся на 25,9 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за выходного дня в США) и составил 56,6036 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника по отношению к понедельнику вырос на 19,91 копейки и составил 56,6194 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 072,754 млн, из которых $1 млрд 339,987 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 732,767 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,53 копейки по отношению к закрытию понедельника - до 69,9297 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника снизился на 6,17 копейки и составил 69,9216 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR538,553 млн, из которых EUR260,003 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR278,557 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок выросли на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,46% и 7,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,42% годовых, в то время как ставки на срок 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. и 3 б.п. - до 7,38% и 7,36% годовых соответственно.

Банк России провел во вторник, 20 февраля, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 181,3 млн рублей (при лимите 2,8 трлн рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 13 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 3,054 трлн рублей (при лимите 3,35 трлн рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Банк России 20 февраля также провел аукционы по доразмещению шестого выпуска купонных облигаций (КОБР). Банку России удалось разместить бумаги всего на 13 млрд 333,7 млн рублей по цене отсечения 100% от номинала. При этом объем предложения бумаг со стороны Банка России равнялся 248 млрд 815,1 млн рублей.

Теги: Московская биржа
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