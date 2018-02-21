Доходность инвестиций РФПИ за 6 лет составила более 15% годовых в рублях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доходность вложений Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) за последние шесть лет превысила 15% годовых в рублях, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в среду.

"Мы показываем хорошую доходность. Доходность за последние шесть лет составила более 15% годовых в рублях, что привлекательно. И также у нас положительная, значительная доходность в долларах для наших партнеров", - сказал Дмитриев.

Точный показатель доходности инвестиций за этот период РФПИ не раскрывает.

РФПИ с партнерами в прошлом году проинвестировал более 250 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей составили инвестиции самого фонда, 210 млрд рублей вложили его партнеры, рассказал глава РФПИ.

Среди примеров инвестиций фонда Дмитриев назвал совместные с арабским фондом Mubadala вложения в "Вертолеты России", инвестиции с партнерами в строительство ЦКАД и онкологических центров в Балашихе.

"Также расширяется наше партнерство не только с арабскими коллегами, но на $1 млрд китайские коллеги увеличили размер Российско-Китайского фонда (создан РФПИ и China Investment Corporation - ИФ)", - сказал глава РФПИ.

РФПИ был создан в 2011 году, Дмитриев руководит фондом с момента создания.