Кудрин попросил акционеров Мосбиржи не выдвигать его в новый состав набсовета

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин просит акционеров "Московской биржи" не номинировать его в новый состав наблюдательного совета, сообщил он на своей странице в фейсбуке.

При этом Московская биржа сообщила, что новым кандидатом на место независимого директора выдвинут экс-глава "Вымпелкома" Александр Изосимов. Кроме того, в новый состав набсовета в качестве кандидата не вошел глава биржи Александр Афанасьев. Биржа объяснила это разграничением полномочий менеджмента и набсовета.

Кудрин четыре года подряд возглавлял наблюдательный совет "Московской биржи".

"Это был стратегически важный этап развития Мосбиржи, и я горжусь, что смог быть полезен в этой работе. Сейчас начинается новый период, когда биржа будет делать ставку на маркетинг и инновационное развитие. Думаю, что смена председателя совета каждые 4-5 лет - это очень хорошая практика", - написал Кудрин на своей странице в соцсети.

Он отметил, что за прошедшие четыре года, несмотря на геополитическую напряженность, бирже удалось расширить международные контакты. За это время доля иностранных инвесторов в торгах акциями увеличилась с 40% до 48%.

Годовое общее собрание акционеров Московской биржи состоится в конце апреля 2018 года, точная дата будет определена в начале марта. Одним из вопросов повестки дня собрания акционеров станет избрание наблюдательного совета биржи в количестве 12 директоров в новом составе. До 1 марта 2018 года включительно акционеры, владеющие не менее 2% акций Московской биржи, вправе выдвинуть кандидатов в новый состав набсовета.

Кандидаты в состав набсовета

Как сообщила Московская биржа, комиссия по назначениям и вознаграждениям набсовета рекомендовала акционерам к выдвижению и избранию в новый состав совета следующих кандидатов:

- Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций

- Михаил Братанов, директор департамента обслуживания ценных бумаг ПАО "Росбанк", глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, независимый кандидат

- Олег Вьюгин, председатель совета директоров НАУФОР, независимый директор

- Андрей Голиков, заместитель председателя наблюдательного совета Московской биржи

- Мария Гордон, независимый член наблюдательного совета АК "АЛРОСА" , независимый директор

- Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России

- Юрий Денисов, председатель наблюдательного совета НКЦ

- Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка

- Александр Изосимов, независимый член совета директоров EVRAZ plc, независимый кандидат

- Анатолий Карачинский, президент группы компаний IBS, независимый директор

- Данкэн Патэрсон, председатель компании G.H. Financials Limited, независимый директор

- Райнер Рисс, генеральный директор Федерации европейских фондовых бирж, независимый директор.

Независимыми являются семь из двенадцати рекомендованных комиссией кандидатов.

Впервые выдвигается Александр Изосимов.