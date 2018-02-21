Минфин рассказал о проекте трехуровневой системы регулирования иностранных страховщиков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассчитывает использовать модель трехуровневой системы для определения полномочий и возможностей подразделений иностранных страховщиков в РФ, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам в среду.

Он напомнил, что согласно положению соглашения о вступлении РФ в ВТО Минфин разрабатывает проект либерализации деятельности иностранных страховых компаний на территории страны. Первую редакцию законопроекта Минфин опубликовал и разослал для обсуждения заинтересованным ведомствам. С учетом полученных замечаний готовится новая редакция законопроекта.

Моисеев уточнил, что при разработке полномочий подразделений иностранных страховщиков можно использовать опыт регулирования кредитных рейтинговых агентств в РФ. Здесь предполагается разноуровневое регулирование для аккредитованных агентств, филиалов иностранных агентств, а также для их представительств. Их компетенция отличается с точки зрения права на различные виды деятельности, отметил замминистра.

Моисеев уточнил, что у противников предоставления филиалам иностранных страховых компаний широких полномочий есть свои аргументы. "В частности, возникает вопрос, является ли иностранный филиал юридическим лицом или нет. Если нет, каким образом на него может распространяться Кодекс об административных правонарушениях. Если КоАП на такие структуры не распространяется, каким образом влиять на их деятельность, чтобы понудить осуществлять ее в рамках российских законов. Есть еще целый ряд вопросов надзорных и контролирующих органов", - сказал Моисеев.

Он высказал предположение, что филиалам иностранных страховщиков не будет позволено осуществлять операции по обязательным, социально значимым видам страхования, но они смогут работать в добровольных видах страхования. "При этом постараемся обеспечить соответствие принимаемых норм требованиям, предъявляемым к российской стороне ВТО", - заключил представитель Минфина РФ.