НОВАТЭК закрыл сделку по покупке газовых активов АЛРОСА

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в четверг закрыл сделку покупки газовых активов "АЛРОСА" , сообщил покупатель в официальном сообщении.

Речь идет о покупке компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited. Maretiom контролирует 100% АО "Геотрансгаз", Velarion - 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания".

Аукцион по продаже этих компаний прошел в понедельник. "НОВАТЭК" вызвался заплатить за них 30,3 млрд рублей.

"Геотрансгаз" владеет лицензией на право пользования недрами Берегового лицензионного участка. Суммарный ресурсный потенциал участка по российской классификации по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 436 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), сообщил "НОВАТЭК". В 2017 году на участке было добыто 1,6 млрд куб. м природного газа и 185 тысяч тонн конденсата.

"Уренгойская газовая компания" владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка. Суммарный ресурсный потенциал участка по российской классификации по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 650 млн бнэ.