Минфин запретил давать налоговые вычеты на дачные жилые строения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц не могут предоставляться в случае приобретения такого объекта недвижимости, как "жилое строение", его постройки или при погашении процентов по кредитам или займам, полученным на эти цели, следует из письма Минфина N03-04-07/7700.

Федеральная налоговая служба разослала этот документ по своим подразделениям 15 февраля 2018 года, "Интерфакс" ознакомился с ним.

Это заключение Минфин делает исходя из того, что термин "жилое строение" известен российскому законодательству, но в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ, где говорится о вычетах, он не используется. "Из (этих) положений следует, что вычеты в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов предоставляются на новое строительство либо приобретение жилых домов, квартир, комнат, а также на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории РФ, в частности, жилого дома, квартиры, комнаты, а не жилого строения", - говорится в письме.

Поэтому, делает вывод министерство, оснований для применения таких вычетов "при строительстве либо приобретении жилого строения, не признаваемого жилым домом, не имеется". Такое строение считается домом только в целях исчисления налога на имущество физических лиц, говорится в документе.

Термины "жилой дом" и "жилое строение" не тождественны, констатирует Минфин. Эти понятия сформулированы в строительных правилах 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения". Жилым строением, согласно этому документу, признается дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, без права регистрации проживания в нем. Если регистрация возможна, то это уже полноценный жилой дом.

Имущественный налоговый вычет при строительстве или приобретении жилья составляет до 2 млн рублей, при уплате процентов по целевым "жилищным" займам либо кредитам - 3 млн рублей.