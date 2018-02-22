Поездки в Uber и Lyft подешевеют вдвое с появлением беспилотных автомобилей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Появление на дорогах самоуправляемых автомобилей может снизить стоимость услуг такси, включая Uber и Lyft, в два раза, заявил старший экономист компании BP Спенсер Дейл, ранее входивший в Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии, во время выступления на конференции International Petroleum Week в Лондоне.

"Подавляющее большинство таких автомобилей будут приобретено такими компаниями, как Uber и Lyft, - приводит его слова MarketWatch. - Тот факт, что вам не придется оплачивать услуги водителя, приведет к значительному сокращению затрат. Мы ожидаем, что цены на подобные услуги могут снизиться на 40-50%".

По прогнозу BP, первые полностью автономные машины могут стать реальностью уже в начале 2020-х годов, а к "2030-м годам километраж таких автомобилей резко подскочит".

Uber уже объявил о планах закупить 24 тысячи автомобилей у Volvo в 2019-2021 годах. Планируется, что шведская компания предоставит машины, а Uber оборудует их комплексом программных средств для передвижения без водителя.

Дейл обсуждал самоуправляемые автомобили в рамках ежегодного прогноза для энергетического рынка. В частности, в докладе дается прогноз, что к 2040 году 15% всех автомобилей на дорогах будут оснащены электрическими двигателями, при этом использовать их будут чаще, чем традиционные машины с двигателями внутреннего сгорания.