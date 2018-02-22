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Рубль развернулся вверх к бивалютной корзине на данных о запасах нефти в США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США перешел к снижению, евро лишь незначительно повышается на Московской бирже на вечерних торгах в четверг; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине после выхода недельных данных о запасах нефти в США.

Курс доллара США составил 56,61 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 15,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,77 руб./EUR1, поднявшись на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 7,2 копейки - до 62,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к бивалютной корзине на вечерних торгах благодаря котировкам нефти, перешедшим к повышению после публикации отчета Минэнерго США. Данные ведомства указали на неожиданное снижение запасов нефти в стране по итогам прошлой недели. Снижение запасов составило 1,62 млн баррелей при прогнозном повышении на 2-3 млн баррелей. До этого показатель рос три недели подряд.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 по московскому времени увеличилась на 0,50% - до $65,75 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,75% - до $62,14 за баррель.

Между тем резервы бензина увеличились на 261 тысячу баррелей, дистиллятов - упали на 2,42 млн баррелей. На терминале в Кушинге (штат Оклахома), где хранятся торгуемые на NYMEX объемы нефти, резервы рухнули на 2,66 млн баррелей. Хранилище пустеет на протяжении последних 9 недель, уровень запасов в нем снизился до минимума с декабря 2014 года.

Добыча нефти в США сократилась на 1 тысячу баррелей в сутки и осталась у рекордного уровня в истории, тогда как импорт нефти уменьшился на 867 тысяч баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на удлиненные выходные и понедельник на 10,71 копейки, до 56,7608 руб./$1, и опустил курс евро на 17,46 копейки, до 69,6341 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся на 11,03 копейки по отношению к среде и составил 56,731 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга повысился на 11,47 копейки и составил 56,7359 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 752,882 млн, из которых $1 млрд 263,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 489,371 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 15,52 копейки по отношению к закрытию среды - до 69,6236 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга снизился на 3,09 копейки и составил 69,7183 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR755,8823 млн, из которых EUR496,803 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR259,079 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 7,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 1 б.п. - до 7,45% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на предыдущем уровне - 7,38% и 7,35% годовых соответственно.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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