Главные новости
СпортГермания стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИВ миреМИД РФ подтвердил обнаружение партии кокаина в посольстве в Буэнос-АйресеВ миреСтивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухоли
Экономика

"Газпром" поставил новый рекорд экспорта в дальнее зарубежье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" 22 февраля установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,7 млн куб. м.

"Второй день подряд "Газпром" улучшает максимальный исторический показатель суточного экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый абсолютный рекорд установлен 22 февраля и составил 645,7 млн куб. м. Предыдущее пиковое значение, зафиксированное 21 февраля, превышено на 0,6 млн куб. м", - сообщили в управлении информации ПАО "Газпром".

В Европе продолжает холодать и ближе к концу месяца температура будет только понижаться, что обещает дальнейший рост использования газа.

Компания день за днем наращивает физический транзит газа в Европу. И если "Северный поток" и "Ямал-Европа" постоянно загружены на полную мощность, украинский ужгородский газотранспортный коридор загружается день за днем все сильнее, что подтверждает прогноз дальнейшего роста товарного экспорта российского газа. Как ожидается, в пятницу по ужгородскому коридору в Словакию будет поставлено почти 118 млн куб м газа, тогда как в четверг было еще 106 млн кубов. Это в два раза больше, чем в начале февраля (58 млн кубометров).

Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".

В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода в январе и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 3% - до 34,4 млрд куб. м).

Теги: Газпром
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"РусАл" назвал дату ухода Дерипаски с поста президента компании"РусАл" назвал дату ухода Дерипаски с поста президента компании
Дерипаску сменит действующий генеральный директор РусАлаПодробнее
Forbes опубликовал рейтинг "Королей госзаказа"Forbes опубликовал рейтинг "Королей госзаказа"
Первое место разделили бизнесмены, получившие подряды РЖД на 218,2 млрд рублейПодробнее
ЦБ утвердил план санации банка "Советский"ЦБ утвердил план санации банка "Советский"
Кредитное учреждение из Петербурга стало четвертым банком, подпавшим под санацию по новой схемеПодробнее
"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске
В компании заявляют, что по вине капитана порта, действующего в интересах танкера "Пенелопа", с 31 января фактически заблокирована работа портаПодробнее
США оштрафовали банки мира на $243 млрд за 10 летСША оштрафовали банки мира на $243 млрд за 10 лет
Больше трети этой суммы пришлось на Bank of AmericaПодробнее
"Ъ" рассказал об обналичивании братьями Ананьевыми 4,5 млрд руб. со счетов в "Возрождении""Ъ" рассказал об обналичивании братьями Ананьевыми 4,5 млрд руб. со счетов в "Возрождении"
По данным источника газеты, деньги пришлось вывозить из банка "тележками"Подробнее
Новая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. ОбобщениеНовая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. Обобщение
Показатель EBITDA меткомпании достиг $2,7 млрд, рекордного уровня с 2009 годаПодробнее
BP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 годBP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 год
По мнению компании, РФ будет экспортировать по 1 млрд кубометров газа в суткиПодробнее
Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютойВенесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой
Сегодня началась предпродажа El Petro, цена которой пока соответствует стоимости одного барреля венесуэльской нефтиПодробнее
Twitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 годаTwitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 года
В отношении Facebook надзорное ведомство планирует "более комплексную" проверкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Неделя моды в Лондоне8 фото
22 февраля
Неделя моды в Лондоне
Фотохроника 21 февраля6 фото
21 февраля
Фотохроника 21 февраля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортГермания стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИВ миреМИД РФ подтвердил обнаружение партии кокаина в посольстве в Буэнос-АйресеВ миреСтивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухолиСпортРоссийские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал ОИСпортУ российской бослеистки на Олимпиаде обнаружили допингСпортФигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018

Трамп назвал Керри и Обаму худшими переговорщиками из-за соглашения с Ираном

Команда России завершила очередной день ОИ на 15-м месте медального зачета

Самолеты США провели разведку у границ РФ на Балтике и в Черном море

США введут санкции против судоходных компаний для усиления давления на КНДР

Два человека погибли в результате стрельбы близ здания банка в Цюрихе

Германия стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИ

Германия стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИВ полуфинале немецкие хоккеисты нанесли поражение сборной Канады Подробнее

Адельсон предложил частично спонсировать перенос посольства США в Иерусалим

МИД РФ подтвердил обнаружение крупной партии кокаина в посольстве в Буэнос-Айресе

МИД РФ подтвердил обнаружение крупной партии кокаина в посольстве в Буэнос-АйресеНакануне аргентинские СМИ сообщили, что в диппредставительстве было обнаружено 12 чемоданов с 400 кг кокаина Подробнее

Премьер Британии выступит с речью по Brexit 2 марта

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Чехия - Россия, Полуфинал #1онлайнподробнее
Фигурное катание04:00Женщины, одиночное катание, Произвольная программа  РоссияРоссияКанадаонлайнподробнее
Фристайл05:20Женщины, ски-кросс, Финалы  КанадаКанадаШвейцарияподробнее
Кёрлинг09:35Мужчины, Швейцария - Канада, Матч за 3-е место  Швейцарияподробнее
Конькобежный спорт13:00Мужчины, 1000 м, Финал  НидерландыНорвегияЮжная Кореяподробнее
Биатлон14:15Мужчины, 4х7.5 км, эстафета, Финал  ШвецияНорвегияГерманияподробнее