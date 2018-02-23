"Газпром" поставил новый рекорд экспорта в дальнее зарубежье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" 22 февраля установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,7 млн куб. м.

"Второй день подряд "Газпром" улучшает максимальный исторический показатель суточного экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый абсолютный рекорд установлен 22 февраля и составил 645,7 млн куб. м. Предыдущее пиковое значение, зафиксированное 21 февраля, превышено на 0,6 млн куб. м", - сообщили в управлении информации ПАО "Газпром".

В Европе продолжает холодать и ближе к концу месяца температура будет только понижаться, что обещает дальнейший рост использования газа.

Компания день за днем наращивает физический транзит газа в Европу. И если "Северный поток" и "Ямал-Европа" постоянно загружены на полную мощность, украинский ужгородский газотранспортный коридор загружается день за днем все сильнее, что подтверждает прогноз дальнейшего роста товарного экспорта российского газа. Как ожидается, в пятницу по ужгородскому коридору в Словакию будет поставлено почти 118 млн куб м газа, тогда как в четверг было еще 106 млн кубов. Это в два раза больше, чем в начале февраля (58 млн кубометров).

Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".

В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода в январе и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 3% - до 34,4 млрд куб. м).