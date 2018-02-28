Levi's заменит людей роботами в финишном дизайне джинсов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель одежды Levi Strauss начал использовать роботов в процессе придания окончательного вида выпускаемым джинсам - создания эффектов потертости и поношенности, дырок и так далее, пишет газета Financial Times.

Компания рассчитывает, что к 2020 году роботы, способные производить соответствующие действия с помощью лазера, заменят практически всех работников, занятых в этих трудоемких и, в некоторых случаях, вредных для здоровья процессах.

Цель изменений - уменьшение отходов, расходов, а также сокращение длительности процесса придания джинсам окончательного вида. Levi Strauss не раскрывает, какой объем средств она намерена инвестировать в эту программу.

По словам главного исполнительного директора Levi Strauss Чипа Берга, возглавившего компанию в 2011 году, использование роботов - это будущее производства джинсов.

Роботам, декорирующим джинсы с помощью лазера, на каждую пару требуется 90 секунд, а чтобы добиться того же эффекта вручную, приходится тратить порядка 6-8 минут.

В дальнейшем Levi Strauss рассчитывает поставлять подрядчикам джинсы трех базовых оттенков - светлого, среднего и темного, чтобы те с помощью лазера воспроизводили на них порядка 1 тыс. различных видов дизайна, заявил вице-президент Levi Strauss Барт Сайтс, отвечающий в компании за инновации.

Подобная линия уже работает в Неваде, куда дизайнеры Levi Strauss направляют цифровые файлы, служащие основой для создания окончательного декора роботами.

Внедрение роботов в производственных процесс показывает растущую роль автоматизации производства в XXI веке, пишет FT. Это, как ожидается, приведет к росту конкуренции среди рабочих отрасли в развивающихся странах, таких как Бангладеш или Мексика.

Согласно данным Международной организации труда, только в развивающихся странах Азии в сфере производства одежды задействованы более 40 млн человек.

Levi Strauss, имеющая 135-летнюю историю, продает ежегодно порядка 150 млн пар джинсов. В 2017 году компания сократила прибыль на 3% - до $281 млн, увеличив выручку на 8%, до $4,9 млрд.