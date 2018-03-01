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Экономика

Южная Корея установит 52-часовую рабочую неделю

До принятия нового закона корейцы работали 68 часов

Южная Корея установит 52-часовую рабочую неделю
Строитель высотки в Сеуле
Фото: Reuters

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Национальное собрание Республики Корея приняло закон о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов, сообщила в четверг The Guardian.

Закон вступит в силу в июле, при этом крупные компании должны сократить рабочие часы раньше маленьких. Предполагается, что увеличение свободного времени улучшит качество жизни корейских граждан и повысит производительность труда и занятость в стране. Кроме того, сторонники закона ждут повышения рождаемости, показатель которой в прошлом году установил антирекорд.

Инициативу предложил недавно избранный президент Мун Чжэ Ин. В начале года он отстоял повышение минимального размера оплаты труда на 16%.

По новым правилам рабочая неделя в Южной Корее будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных часов. Экономический исследовательский институт Кореи подсчитал, что реформа обойдется работодателям примерно в $11 миллиардов за год при сохранении объемов производства.

Теги: Южная Корея
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